Basket serie b Adamant ora arriva un ciclo di ferro | Stringere i denti
"Sarà un dicembre complicato dal punto di vista della qualità delle squadre che andremo ad affrontare, speriamo di essere in salute". Coach Benedetto presenta la sfida tra l’Adamant e la corazzata Luiss Roma, domani alle 18 alla Bondi Arena. "Il mese di novembre poteva lanciarci in classifica – spiega Benedetto (foto) –, ma purtroppo non abbiamo potuto quasi mai allenarci al completo, e questo ha condizionato le nostre prestazioni. Ci portiamo dietro un po’ di rammarico, ora siamo un po’ più in affanno di prima, ma il campionato è lungo e ci sta affrontare momenti di questo tipo. Le condizioni di Renzi e Caiazza? Stanno meglio, ma non ci sono solo loro ad avere problemi, Sackey è tre settimane che si allena e gioca con infiltrazioni, e per un giocatore con le sue caratteristiche diventa complicato non poter esprimersi al meglio fisicamente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
