Basket Serie A | le gare del decimo turno e dove vederle in TV

Bologna, 6 dicembre 2025 - Archiviata la pausa delle nazionali, il campionato di Serie A di basket è pronto a ripartire e a fare il giro di boa del primo terzo della stagione regolare. Questa sera partirà infatti il 10° turno del girone di andata: la prima palla a due si alzerà alle 20 con la sfida tra la Pallacanestro Trieste, che prima della sosta ha piazzato il colpaccio contro Milano, e la Dinamo Banco di Sardegna Sassari (la partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma LBATV): durante lo stop i sardi, reduci dal ko con Napoli, hanno attinto dal mercato rinforzandosi con gli arrivi di Jacob Pullen, già visto con più maglie in Italia e reduce dall’esperienza a Napoli, e l’esterno classe 1998 Riccardo Visconti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: le gare del decimo turno e dove vederle in TV

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I prossimi appuntamenti sportivi: > RALLY DEL BAROCCO IBLEO Sabato e Domenica 06-07/12 Info: www.rallybaroccoibleo.it > Pallavolo Serie C femminile RAGUSA VOLLEY VS PATERNO’ Sabato 06/12 ore 19 - Pappalardo > Basket Serie C femminile PEG - facebook.com Vai su Facebook

Pronti per la 10ª giornata della Serie A Unipol 2025/26? Vivi dal vivo le emozioni del grande basket italiano! ? Acquista ora il tuo biglietto sul sito di LBA bit.ly/BigliettiSerieA #TuttoUnAltroSport Vai su X

Basket, Serie A: le gare del decimo turno e dove vederle in TV - Archiviata la pausa delle nazionali, il campionato di Serie A di basket è pronto a ripartire e a fare il giro di boa del primo terzo della stagione regolare. Come scrive sport.quotidiano.net

Serie A1 femminile - La presentazione della decima giornata 2025-2026 - Si parte sabato alle 18 con l'anticipo tra Autosped G BCC Derthona e RMB Brixia Basket (FLIMA). Scrive pianetabasket.com

Nasce piattaforma LbaTv per distribuzione diretta gare basket - Tutto il campionato di serie A, la Supercoppa e Final Eight di Coppa Italia e altri contenuti editoriali legati al mondo del basket saranno disponibili su una nuova piattaforma Ott a pagamento, ... Scrive ansa.it

La Scandone Avellino attende l’Esperia: al Pala Del Mauro un test di maturità contro Cagliari - La Scandone Avellino si appresta a tornare sul parquet del Pala Del Mauro sabato 29 novembre alle 20:30, per la decima giornata di Serie B Interregionale, dove ad attenderla ci sarà l ’Esperia Olimpia ... Secondo orticalab.it

Basket, serie C: Dierre Reggio Calabria ospita la Nuova Pallacanestro Marsala - Si avvicina la decima giornata della stagione regolare di Serie C e il calendario propone una sfida dal grande valore sportivo: Dierre Basketball Reggio Calabria ospiterà la Nuova Pallacanestro Marsal ... Riporta itacanotizie.it

Basket serie B Interregionale: cresce l’attesa per il derby di domenica con Ozzano. Olimpia, a un passo dall’impresa. L’innesto di Franceschi dà fiducia - Iseo 69 Olimpia Castello 61 ISEO: Veronesi 9, Dal Pos 5, Procacci ne, Joksimovic 6, Gentili 18, Bedini 9, Sterzi ne, ... Secondo sport.quotidiano.net