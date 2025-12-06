Basket giovanile - Torneo nazionale riservato agli Under 13 Memorial Luciano Genovese La Sancat ricorda il suo ’Don’
Torneo di grande importanza con lo slogan ‘A canestro ricordando don Luciano Genovese ’. Si svolgerà da oggi all’8 dicembre il 2° torneo nazionale di basket intitolato al sacerdote per oltre cinquant’anni parroco della chiesa di Santa Caterina da Siena a Coverciano, fondatore e per tanti anni presidente della Sancat Firenze, scomparso nel 2022. La manifestazione, riservata alla categoria under 13 maschile, è stata presentata ieri a Palazzo Vecchio dall’assessora allo sport Letizia Perini, dal presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e da Enrico Locchi, direttore tecnico del torneo. Al PalaSancat in via del Mezzetta, alla palestra Kassel in via Svizzera ed al Pala Guarnieri in via don Giovanni Carità si sfideranno, suddivise in tre gironi queste società: Sancat Firenze, Union Basket Prato, Libertas Academy Livorno, Pallacanestro Vigevano, Virtus Pallacanestro Bologna, Laurenziana Firenze, Pontedera, Pallacanestro Lucca, Us Livorno, Dolomiti Energia Aquila Basket Trento, Costone Fides Siena e Pallacanestro Prato Dragons. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
