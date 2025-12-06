Basket giovanile Settimana da dimenticare in casa Despar

Nella categoria under 19 Gold, arriva una sconfitta esterna per la squadra granata in collaborazione con la Bondi Vis 2008 guidata da coach Folchi. La Polisportiva Masi di Casalecchio, seconda forza del campionato con un solo ko in stagione, si conferma una formazione solida e ben organizzata che punta al passaggio del turno. La Despar si presenta rimaneggiata, a causa delle assenze di Mottaran, Buzzoni, Salvini, e con Boni che al secondo minuto di gioco è costretto a fermarsi per una distorsione alla caviglia. L’avvio è tutto a favore dei padroni di casa, che mettono a segno un parziale di 11-2 e chiudono la prima frazione sul 34-21. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Settimana da dimenticare in casa Despar

