bartoletti e signorini al top in italia il premio alle amazzoni del grifone

PISTOIA Ci sono anche due amazzoni pistoiesi, ovvero Chiara Bartoletti e Ilaria Signorini che già da qualche anno sono protagoniste alla Giostra dell’Orso ed entrambe vestono i colori del Grifone, nel novero dei quattordici premiati che verranno insigniti questo sabato a Monselice, provincia di Padova, del titolo di "Miglior Cavaliere d’Italia" all’interno del Galà dei Cavalieri. Il riconoscimento, unico in ambito nazionale, prevede la consegna delle pergamene d’autore: come detto, a livello di amazzoni, la nostra città fa doppietta con Bartoletti e Signorini che rappresentano, oramai, volti nuovi, oltre che vincenti e determinate, della Giostra post-2014 e post-Covid. 🔗 Leggi su Lanazione.it

