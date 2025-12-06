Bari-Pescara quindicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Due nobili del calcio italiano si affrontano per lasciare l’ultimo posto e guardare positivamente alla salvezza. Beri-Pescara si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio San Nicola. BARI-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sono 14 i punti ottenuti dai pugliesi, ancora nei bassifondi e a ridosso della zona retrocessione. Per questo si è provveduto al cambio in panchina con Caserta sostituto da Vivarini, il cui esordio lo ha visto pareggiare sul campo della Juve Stabia, ma per salvarsi bisogna fare di più e meglio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

