Bari-Pescara quindicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Due nobili del calcio italiano si affrontano per lasciare l’ultimo posto e guardare positivamente alla salvezza. Beri-Pescara si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio San Nicola. BARI-PESCARA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sono 14 i punti ottenuti dai pugliesi, ancora nei bassifondi e a ridosso della zona retrocessione. Per questo si è provveduto al cambio in panchina con Caserta sostituto da Vivarini, il cui esordio lo ha visto pareggiare sul campo della Juve Stabia, ma per salvarsi bisogna fare di più e meglio. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Approfondisci con queste news
Si avvicina la trasferta di lunedì al San Nicola di Bari contro i pugliesi del fresco ex Vincenzo Vivarini. Classifica alla mano, il Pescara non può più permettersi passi falsi visti i tanti punti lasciati per strada #Sport #Calcio - facebook.com Vai su Facebook
Verso Bari-Pescara, lunedì ore 17.15 ? Vai su X
Bari-Pescara, il Delfino chiede strada all'ex Vivarini: ultime, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming - Immacolata Concezione in campo per il Pescara e non per una partita qualsiasi, ma per la sfida esterna al Bari del freschissimo ex Vincenzo Vivarini. Secondo today.it
Serie B, quindicesima giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite in tv - Tutti gli altri match si disputeranno lunedì tra le 12:30 e le 19:30 ... Si legge su msn.com
Serie B, Bari pareggia 0-0 con la Juve Stabia nel recupero della decima giornata - Nella ripresa il Bari cerca di rendersi pericoloso: al 7’ Moncini non centra la porta, al 27’ Verreth sfiora il gol su punizione, e al 35’ Partipilo fallisce una buona occasione. Secondo giornaledipuglia.com
Serie B, il calendario. Prima giornata: è subito Venezia-Bari. Samp in casa col Modena - Compilato a Mantova il calendario della serie cadetta. Segnala gazzetta.it