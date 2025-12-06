Bari-Pescara il Delfino chiede strada all' ex Vivarini | ultime probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in streaming
Immacolata Concezione in campo per il Pescara e non per una partita qualsiasi, ma per la sfida esterna al Bari del freschissimo ex Vincenzo Vivarini. A meno di un mese dall'esonero, ecco il primo allenatore stagionale del Delfino, che in due gare alla guida dei Galletti (entrambe fuori casa) ha. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Col Pescara toccherà al Bari fare la partita, aggredirla, indirizzarla, «muoverla». Ed è chiaro che cambi tutti rispetto allo spirito conservativo visto a Castellemmare - facebook.com Vai su Facebook
Verso Bari-Pescara, lunedì ore 17.15 ? Vai su X
Il Centro - Corazza: "Il Pescara a Bari senza paura". Trasferta vietata ai tifosi biancazzurri - Il terzino biancazzurro suona la carica: "Non è l'ultima spiaggia, ma vincere al 'San Nicola' ci darebbe tanta ... tuttob.com scrive
Bari, prosegue contestazione contro i De Laurentiis: Curva Nord vuota contro il Pescara - Dopo aver annunciato per lunedì 8 una protesta contro le multiproprietà e la famiglia De Laurentiis, la tifoseria organizzata del Bari ha diffuso un nuovo comunicato nel quale ... Scrive tuttonapoli.net