Bargana si accende per le feste Ecco il paese di Babbo Natale

Lanazione.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva il Natale anche nei borghi di Bergiola Maggiore e Bargana grazie alle iniziative organizzate dalla locale Associazione Pubblica assistenza. I primi appuntamenti sono per oggi, domani e l’8 dicembre per proseguire poi il 13 e 14 dicembre con la chiusura il 6 gennaio in occasione dell’Epifania. A Bargana sarà allestita la casa di Babbo Natale, con musiche natalizie, dove i più piccoli potranno spedire la propria letterina al Polo Nord, il tutto impreziosito dal calore della tradizione con stand tipici, musica e divertimento, dalle 15 alle 21. Lunedì, alle 18, ci sarà il concerto ’Note di Natale’ di Loredana Brega, nel piccolo oratorio di San Rocco, cuore pulsante del paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

