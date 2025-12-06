La collaborazione tra Barbour e Sorel nasce da un obiettivo chiaro: creare una linea di calzature capace di affrontare le intemperie di ogni giorno senza rinunciare a un’identità estetica precisa. Il risultato è una collezione in cui funzionalità e stile non scendono a compromessi, ma convivono in modelli che mettono al centro tecnologie come la membrana Gore-Tex e le suole Vibram, insieme a dettagli iconici come il tartan Barbour. I tre modelli della linea Sorel x Barbour rappresentano i compagni ideali per ogni tipo di condizione atmosferica, sia che si tratti di città, che per escursioni in montagna o in campagna, dove la protezione si fa necessaria per mantenere piedi asciutti e un comfort sempre elevato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Barbour ha creato con Sorel la sneaker e gli stivali più tecnici dell’inverno