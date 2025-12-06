Barbara D’Urso è la persona con la quale mi sto divertendo di più | la rivelazione di Pasquale La Rocca Poi confessa | Sono pronto ad innamorarmi

“Non sono molto bravo a corteggiare. Sono un po’ timido, soprattutto di fronte all’amore o all’attrazione fisica. divento piccolo così “. È un lato inedito e inaspettato quello che Pasquale La Rocca ha rivelato a Nunzia De Girolamo nel programma “ Ciao Maschio”, in onda oggi, sabato 6 dicembre, su Rai 1. Il ballerino, noto per il suo rigore in pista a Ballando con le Stelle, ha confessato di essere l’esatto opposto nella vita privata, ammettendo che, in amore, è più corteggiato che corteggiatore. La Rocca ha subito dato una notizia ai suoi fan: “ Non sono innamorato. Sono ufficialmente single. È una notizia, perché è arrivato il momento che l’amore possa arrivare nella mia vita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

