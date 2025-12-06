Barbara Clara Pereira chi è la fidanzata di Paolo Ruffini

Conclusasi la storia con Diana Del Bufalo, Paolo Ruffini ha ritrovato la felicità al fianco della modella sudamericana Barbara Clara Pereira. Nata da padre friulano e madre venezualana, la ragazza debutta sul piccolo schermo nel 2000 ottenendo il titolo di Miss Italia Nel Mondo. Successivamente al lavoro da modella affianca quello di attrice. Ha formato con Andrea Delogu il duo musicale Cinema2, noto anche negli Stati Uniti, con cui fa parte del cast di Saturday Night Live from Milano. Barbara Clara Pereira, compagna di Paolo Ruffini da tre anni, è nata a Maturín, in Venezuela, da una mamma portoghese e un padre friulano, il 13 luglio 1981 e ha 43 anni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Barbara Clara Pereira, chi è la fidanzata di Paolo Ruffini

News recenti che potrebbero piacerti

VANGELO DEL GIORNO (Solennità di S. Barbara V.M.) Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. + Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 10,17-22) Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; e saret - facebook.com Vai su Facebook

Barbara Clara Pereira: chi è la fidanzata di Paolo Ruffini/ “Con lei mi sento pronto per la paternità” - Chi è Barbara Clara Pereira, la fidanzata di Paolo Ruffini: l'attore confessa di essere pronto per la paternità. ilsussidiario.net scrive

Chi é Barbara Clara Pereira, la fidanzata di Paolo Ruffini? Età, figli, centovetrine, vita privata, foto, film - Chi è l’attrice e modella di origini venezuelane Barbara Clara Pereira? Segnala alphabetcity.it

Barbara Clara Pereira, chi è l'attuale fidanzata di Paolo Ruffini? La decisione sui figli - Addirittura, l'attore ha dichiarato di aver avuto la sensazione di averla sempre ... Da tag24.it

Barbara Clara Pereira: età, origini e biografia della fidanzata di ... - Barbara Clara Pereira è nata a Maturín (Venezuela) il 13 luglio 1981 e ha 41 anni d'età. Riporta tag24.it

Barbara Clara Pereira, chi è la fidanzata di Paolo Ruffini/ “Ha un’anima pura e sincera…” - Barbara Clara Pereira, chi è la fidanzata di Paolo Ruffini: la coppia sta insieme da diversi anni, lei è un'ex modella e storica attrice di "CentoVetrine" Barbara Clara Pereira, chi è la fidanzata di ... ilsussidiario.net scrive

Paolo Ruffini innamorato di Barbara Clara Pereira: “Con lei sono pronto a diventare padre” - Paolo Ruffini si confida al settimanale “Visto” e presenta la sua compagna Barbara Clara Pereira: “Anche lei fa l’attrice e sogno di diventare padre con lei”. Segnala fanpage.it