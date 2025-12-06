Baracuta al Pitti Uomo 109 l’icona britannica che attraversa le generazioni

Nella prestigiosa Sala della Volta dell’Area Monumentale di Pitti Uomo 109, Baracuta torna a celebrare il suo heritage britannico con l’iconico G9 Harrington, la giacca che dal 1937 ha attraversato epoche, stili e culture senza perdere un grammo della sua rilevanza. Fondata a Manchester, Baracuta ha fatto storia con una giacca diventata simbolo universale dello . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Baracuta, al Pitti Uomo 109 l’icona britannica che attraversa le generazioni.

