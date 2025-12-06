Bandiera e striscione Pro Pal

Una bandiera palestinese al Broletto con accanto uno striscione di solidarietà al popolo di Gaza. È il gesto simbolico rivendicato da realtà lodigiane vicine alla causa palestinese: un’azione di disobbedienza civile con cui i promotori hanno deciso di portare in Comune il vessillo che l’Amministrazione ha finora rifiutato di esporre. All’origine dell’iniziativa c’è la richiesta protocollata il 10 novembre da 115 cittadini che chiedevano al Comune di esporre la bandiera palestinese dal balcone dell’aula consiliare, visibile da piazza della Vittoria, come gesto di solidarietà verso le decine di migliaia di vittime dei bombardamenti e come auspicio per il riconoscimento di uno Stato palestinese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bandiera e striscione. Pro Pal

