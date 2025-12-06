Quando banca e assicurazione si incontrano, non nasce solo un servizio: nasce una protezione intelligente, veloce e su misura. Il modello della Bancassicurazione sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama bancario italiano. La possibilità di affiancare ai tradizionali servizi bancari soluzioni assicurative, consente oggi di costruire percorsi di tutela completi, capaci di accompagnare famiglie e imprese nella gestione del rischio e nella pianificazione del futuro. In questo contesto si inserisce il rafforzamento del comparto assicurativo di Banca Cambiano, che sta ampliando strumenti, servizi e competenze per rispondere con efficacia a una domanda in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - BancAssicurazione. Banca Cambiano, impegno per famiglie e imprese