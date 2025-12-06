Bancarotta Edizioni Salernitane ex editore de La Città | 12 patteggiamenti
Si è concluso con 12 patteggiamenti il processo sulla bancarotta in concorso della Edizioni Salernitane srl, ex editrice del quotidiano la Città di Salerno. A emettere la sentenza è stato il gup Annamaria Ferraiolo di Salerno che per 11 dei 12 imputati (bancarotta fraudolenta) ha applicato la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
