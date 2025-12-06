Bancarotta Edizioni Salernitane ex editore de La Città | 12 patteggiamenti

Salernotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è concluso con 12 patteggiamenti il processo sulla bancarotta in concorso della Edizioni Salernitane srl, ex editrice del quotidiano la Città di Salerno. A emettere la sentenza è stato il gup Annamaria Ferraiolo di Salerno che per 11 dei 12 imputati (bancarotta fraudolenta) ha applicato la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

bancarotta edizioni salernitane exBancarotta Edizioni Salernitane, 12 patteggiamenti - Si è concluso con 12 patteggiamenti il processo sulla bancarotta in concorso della Edizioni Salernitane srl, ex editrice del quotidiano “La Città” di Salerno. Come scrive rainews.it

bancarotta edizioni salernitane exBancarotta, condannato l’ex presidente di Confindustria Sardegna Alberto Scanu - Cagliari L’ex presidente di Confindustria Sardegna ed ex amministratore delegato della Sogaer, Alberto Scanu, è stato condannato a otto anni di reclusione per diverse imputazioni legate a casi di ... Riporta lanuovasardegna.it

bancarotta edizioni salernitane exBancarotta, 8 anni per l'ex presidente di Confindustria Sardegna - Alberto Scanu, ex presidente di Confindustria Sardegna ed ex amministratore della Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto di Cagliari, è stato condannato a otto anni di reclusione - Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Bancarotta Edizioni Salernitane Ex