Elfi, gnomi e folletti, Babbo Natale con il trenino, bracieri e profumi, candele, musica natalizia, la casetta della Lavanda e la Locanda del mugnaio, gli animali da cortile in un recinto, la campanella all’ingresso, e ancora dolci, miele e cannella, castagne e carne alla brace, tutto in antica cornice: torna domenica l’appuntamento con i Mercatini di Natale in quel di Corneliano Bertario, la frazione medievale di Truccazzano. Li organizza l’ Accademia Medioevale Cornelianese: e sono, in una Martesana già vestita a festa e ricchissima di iniziative, un evento dal fascino speciale. L’edizione 2025 è la numero tre dopo alcuni anni di “sosta“, alla riuscita dell’evento partecipa un foltissimo stuolo di volontari, instancabili nell’organizzazione di iniziative, ai fornelli e ai tanti banchi vendita, dove è possibile acquistare decorazioni, oggetti e dolcetti home made. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bancarelle, falò e solidarietà. Magica Corneliano Bertario