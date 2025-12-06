Ballando la gaffe di Mariotto su Nancy Brilli è atroce! Ma cosa ha detto?

Il clima è quello delle grandi serate in diretta, con il pubblico di Ballando con le stelle già caldo fin dalle prime battute della semifinale. A rompere gli schemi, come spesso accade, è Guillermo Mariotto, protagonista di un doppio scivolone che ha trasformato il debutto della puntata in un piccolo show parallelo. Sul palco ci sono Nancy Brilli e Filippo Zara, appena usciti da una performance accolta con entusiasmo dalla giuria, quando il giudice più imprevedibile del programma decide di rubare la scena, suo malgrado. Nel commento all’esibizione, Mariotto lancia il primo lapsus: “Io sostengo che il ballo fa bene a tutte le donne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ballando, la gaffe di Mariotto su Nancy Brilli è atroce! Ma cosa ha detto?

