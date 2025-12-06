Ballando con le stelle stasera 6 dicembre | ripescaggio e semifinale
(Adnkronos) – ‘Ballando con le Stelle’ torna stasera, sabato 6 dicembre, alle 21.30 su Rai 1 con la prima semifinale, condotta da Milly Carlucci affiancata dal campione olimpico Massimiliano Rosolino. Per lo spazio dedicato al ‘Ballerino per una notte’ scenderà in pista il cantautore e rapper Rocco Hunt, che quest’anno divide la poltrona di coach . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Ballando con le stelle 2025, domani 6 dicembre la prima semifinale: ospiti e ripescaggi, cosa succederà La vittoria nell'ultima puntata mette Andrea Delogu e Nikita Perotti in pole per la vittoria finale - facebook.com Vai su Facebook
Ballando con le stelle, Milly Carlucci annuncia le novità: cosa succederà nella semifinale del 6 dicembre - A tre puntate dalla finale di Ballando con le stelle, si annunciano cambiamenti relativi alla fase di ripescaggio previsti per domani, sabato 6 dicembre. today.it scrive
Ballando con le stelle 6 dicembre 2025: semifinale e ripescaggio - Anticipazioni Ballando con le stelle 6 dicembre 2025: semifinale con i 6 concorrenti in gara, ripescaggio degli eliminati e ritorno di Francesca Fialdini. Si legge su lifestyleblog.it
Ballando con le stelle, stasera 6 dicembre: ripescaggio e semifinale - 30 su Rai 1 con la prima semifinale, condotta da Milly Carlucci affiancata dal campione olimpico Massimiliano Rosolino. Lo riporta adnkronos.com
Programmi TV sabato 6 dicembre 2025: talent show e film - "Ballando con le stelle" su Rai 1, "Tú sí que vales" su Canale 5, "Spy game" su Iris. Da lopinionista.it
Ballando con le stelle 2025, domani 6 dicembre la prima semifinale: ospiti e ripescaggi, cosa succederà - 'Ballando con le Stelle' 2025 entra nel vivo, verso la finale del 20 dicembre: sabato 6 dicembre alle 21. Da msn.com
Ballando con le stelle, cambiano le regole della semifinale: cosa succederà al ripescaggio sabato 6 dicembre - Sabato 6 dicembre si terrà la prima semifinale di Ballando con le stelle, durante la quale si assisterà al ripescaggio delle coppie in panchina ... Riporta fanpage.it