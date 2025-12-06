Ballando con le Stelle arriva il ripescaggio con una trappola pensata da Milly Carlucci per sfidare Tu Sì Que Vales

Ballando con le Stelle si prepara a una delle serate più attese dell’intera edizione: la puntata del ripescaggio. Ma quest’anno Milly Carlucci ha deciso di trasformare questo appuntamento in una vera sfida strategica, una mossa pensata per contrastare la finale di Tu Sì Que Vales e tenere incollato il pubblico. La serata di sabato 6 dicembre si annuncia movimentata. Torneranno sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico le coppie eliminate o ritirate nelle scorse settimane. Un ritorno che potrebbe ribaltare completamente l’andamento della competizione, perché tutto è ancora possibile. Milly Carlucci: “Siamo alla resa dei conti”. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

