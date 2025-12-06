Ballando con le Stelle 2025 undicesima puntata | chi sarà ripescato?
Appuntamento decisivo della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Stasera, in prima serata su Rai 1, avrà infatti luogo il ripescaggio, che consentirà a due coppie, eliminate nelle scorse settimane, di provare a rientrare in gioco. Inoltre, spazio alla prima semifinale per le sei coppie ancora in gara. In giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ballerino per una notte il cantante Rocco Hunt. Conduce Milly Carlucci. Ecco dunque il resoconto della serata, aggiornato in diretta di esibizione in esibizione. Il ripescaggio. La gara del ripescaggio parte da Nancy Brilli e Filippo Zara, dato che Carlo Aloia è ancora infortunato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Altre letture consigliate
Ballando con le stelle. Morten Harket · Can't Take My Eyes off You. Chi arriverà fino in fondo? Tutto pronto per un nuovo appuntamento con #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
Nella prima serata di Rai 1, Milly Carlucci con “Ballando con le stelle” ottiene il 25,8% di share con 2 milioni 678 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X
Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 6 dicembre: la prima semifinale - Oggi, sabato 6 dicembre 2025, in prima serata, su Rai 1, l'undicesima puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci. comingsoon.it scrive
Ballando con le stelle 2025, puntata 29 novembre/ Diretta ed eliminati: Paolo Belli ai ripescaggi! - Ballando con le stelle 2025 torna oggi 29 novembre con una nuova puntata ricca di sorprese e polemiche: anticipazioni, diretta e ospiti ... Come scrive ilsussidiario.net
Ballando con le stelle 2025, semifinale 6 dicembre/ Diretta, finalisti ed eliminati: Rocco Hunt ospite - Ballando con le stelle 2025 torna in onda oggi con la prima semifinale: Rocco Hunt ballerino per una notte e il ripescaggio di una coppia eliminata. Secondo ilsussidiario.net
Ballando con le stelle 2025, stasera sabato 6 dicembre la semifinale su Rai1: cast, classifica, anticipazioni ed eliminato - Ballando con le stelle 2025 entra nel vivo con la semifinale di stasera, sabato 6 dicembre 2025 su Rai1: chi sarà eliminato? Lo riporta superguidatv.it
Ballando con le Stelle, Paolo Belli furioso dietro le quinte: ecco cosa è successo - Paolo belli sbotta dietro le quinte di Ballando con le Stelle 2025: ecco cosa sarebbe successo alla fine della decima puntata. Segnala mondotv24.it
Barbara D’Urso non lascia Ballando con le Stelle, Delogu e Colombari pazzesche. Fognini e il lastra gate con Francesca Fialdini: le pagelle del 29 novembre - Le pagelle della decima puntata di Ballando con le Stelle 2025. quotidiano.net scrive