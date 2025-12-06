Ballando con le Stelle 2025 undicesima puntata | chi sarà ripescato?

Appuntamento decisivo della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Stasera, in prima serata su Rai 1, avrà infatti luogo il ripescaggio, che consentirà a due coppie, eliminate nelle scorse settimane, di provare a rientrare in gioco. Inoltre, spazio alla prima semifinale per le sei coppie ancora in gara. In giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ballerino per una notte il cantante Rocco Hunt. Conduce Milly Carlucci. Ecco dunque il resoconto della serata, aggiornato in diretta di esibizione in esibizione. Il ripescaggio. La gara del ripescaggio parte da Nancy Brilli e Filippo Zara, dato che Carlo Aloia è ancora infortunato. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

