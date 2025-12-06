Ballando con le Stelle 2025 undicesima puntata | attesa per il ripescaggio e la prima semifinale
Appuntamento decisivo della ventesima edizione di Ballando con le Stelle. Stasera, in prima serata su Rai 1, avrà infatti luogo il ripescaggio, che consentirà a due coppie, eliminate nelle scorse settimane, di provare a rientrare in gioco. Inoltre, spazio alla prima semifinale per le sei coppie ancora in gara. In giuria Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Ballerino per una notte il cantante Rocco Hunt. Conduce Milly Carlucci. Ecco dunque il resoconto della serata, aggiornato in diretta di esibizione in esibizione. Il ripescaggio. In aggiornamento I voti dei giurati. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Ballando con le stelle. Morten Harket · Can't Take My Eyes off You. Chi arriverà fino in fondo? Tutto pronto per un nuovo appuntamento con #BallandoConLeStelle - facebook.com Vai su Facebook
Nella prima serata di Rai 1, Milly Carlucci con “Ballando con le stelle” ottiene il 25,8% di share con 2 milioni 678 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X
