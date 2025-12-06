Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv | dove vedere l’11esima puntata
Ballando con le stelle 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi. Stasera, sabato 6 dicembre 2025, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda l’11esima puntata di Ballando con le stelle 2025, il programma condotto da Milly Carlucci composto da 13 puntate, per quella che sarà l’edizione più lunga di sempre in occasione della ventesima stagione del dancing show campione d’ascolti, che vede 12 vip cimentarsi a suon di balli accompagnati da altrettanti ballerini professionisti. Dove vedere Ballando con le stelle 2025 in diretta tv e in streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it
Argomenti simili trattati di recente
Il ballerino di Ballando con le Stelle Pasquale La Rocca parla del suo rapporto con Barbara D'Urso nel talent show di Rai1 - facebook.com Vai su Facebook
Nella prima serata di Rai 1, Milly Carlucci con “Ballando con le stelle” ottiene il 25,8% di share con 2 milioni 678 mila spettatori. #AscoltiTv Vai su X
Nella puntata ci sarà Rocco Hunt come Ballerino per una notte - Le anticipazioni della puntata di sabato 6 dicembre di Ballando con le Stelle, ripescaggi per le coppie eliminate ... Si legge su gazzetta.it
Ballando con le Stelle: eliminati, ripescaggi, ritiro Barbara D’Urso e Delogu super favorita. I verdetti dei bookmaker - Ballando Con Le Stelle verso il gran finale: Delogu in pole, D’Urso alle prese con la spalla e Fialdini sogna il clamoroso ritorno. libero.it scrive
Ballando con le stelle, semifinale di fuoco: regolamento stravolto e caos ripescaggi. Tremano tutti - Semifinale tesissima quella di stasera, 6 dicembre, del dancing show: gli infortuni tengono banco e una coppia può sperare di rientrare in gara. Segnala libero.it
Ballando con le stelle 2025, stasera sabato 6 dicembre la semifinale su Rai1: cast, classifica, anticipazioni ed eliminato - Ballando con le stelle 2025 entra nel vivo con la semifinale di stasera, sabato 6 dicembre 2025 su Rai1: chi sarà eliminato? Scrive superguidatv.it
Ballando con le stelle 2025, puntata 29 novembre/ Diretta ed eliminati: Paolo Belli ai ripescaggi! - Ballando con le stelle 2025 torna oggi 29 novembre con una nuova puntata ricca di sorprese e polemiche: anticipazioni, diretta e ospiti ... Lo riporta ilsussidiario.net
Anticipazioni Ballando con le Stelle del 6 dicembre, Milly cambia le regole - Le anticipazioni della prima semifinale di “Ballando con le Stelle” del 6 dicembre: Milly Carlucci stravolge le regole del gioco ... dilei.it scrive