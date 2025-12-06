Ballando con le stelle 2025 stasera sabato 6 dicembre la semifinale su Rai1 | cast classifica anticipazioni ed eliminato

Tutto pronto per la semifinale di Ballando con le stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci in onda stasera, sabato 6 dicembre 2025 su Rai1. Scopriamo le anticipazioni, gli ospiti e i protagonisti della semifinale. Ballando con le stelle 2025, la semifinale: chi sarà eliminato?. Stasera, sabato 6 dicembre 2025 dalle ore 21.25 va in onda la semifinale di Ballando con le Stelle 2025, il dance show condotto da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Presente anche stasera il campione olimpico Massimiliano Rosolino. Per lo spazio dedicato al “Ballerino per una notte” scende in pista il cantautore e rapper Rocco Hunt, che quest’anno divide la poltrona di coach con Clementino a “The Voice Senior” e che canterà sulle note di “Oh Ma” e danzerà con tutte le maestre del programma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

