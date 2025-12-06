Baldini | Ritorno a Vinovo? Qui allenavo una squadra forte quell’anno debuttarono tanti giocatori e quindi ci fu tanta soddisfazione
di Marco Baridon Baldini: «Ritorno a Vinovo? Qui allenavo una squadra forte, quell’anno debuttarono tanti giocatori». Le parole dell’allenatore del Torino Primavera. (inviato a Vinovo) – Francesco Baldini, allenatore del Torino Primavera, ha parlato così dopo la sfida andata in scena a Vinovo tra bianconeri e Torino e terminata col punteggio di 1-1. Le sue dichiarazioni. Juve Torino Primavera 1-1: a Merola risponde Alex Perez, pari (e rammarico) nel derby della Mole SPIRITO – « La prestazione ho detto ai ragazzi è da questo tipo di prestazione che bisogna ripartire. Gli ho detto sono dei c. Quello che ho visto oggi lo voglio vedere da qui alla fine anche quando hanno subito gol. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Il ritorno di Stefano Baldini alla maratona di New York - L'atleta è tornato a correre da Staten Island a Central Park per l’ottava volta: quattro da professionista con un terzo posto nel 1997 e quattro da ex, l’ultima dieci anni fa. Scrive ilfoglio.it
Under 21, Baldini sul ritorno di Comuzzo: "Chiarita la situazione col club e col ragazzo" - Silvio Baldini, tecnico dell'Under 21, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista delle gare contro Polonia e Montenegro. Segnala tuttomercatoweb.com