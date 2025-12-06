Baiso Secchia-Casalgrande Bondi sfida il suo passato

Solo quattro anticipi oggi per le squadre reggiane. Seconda e Terza infatti, vanno in sosta per tornare nel fine settimana del 18 gennaio (da domani, invece, ecco alcuni turni delle coppe). Oggi in Eccellenza nessuna reggiana in campo ma la Vianese avrà gli occhi su NibbianoValtidone (37 punti)- Pontenurese (35). Sfida d'altissima quota: Nibbiano primo con la Vianese a pari punti, Pontenurese terza che insegue a -2; domani la Vianese ospiterà l'Agazzanese quarta con 34 punti. Tornando alle reggiane, doppio anticipo nel girone B di Promozione (ore 15). Sfida particolare per il diesse del BaisoSecchia (15) Francesco "Chicco" Bondi: se la vedrà con il Casalgrande (5), dove ha trascorso 10 anni (giocatore e poi dirigente) fino alla scorsa estate, quando ha sposato il progetto del Baiso.

NEXT MATCH 16° . ? Sabato 06 Dicembre ? 15:00 ? Baiso Secchia - Casalgrande ? Stadio Comunale “Simone Spezzani” - Baiso (Re) Daicandom!!!! #baisosecchia #baisocalcio #bai - facebook.com Vai su Facebook

