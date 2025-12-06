Bagni pubblici di piazza XX Settembre | orari ampliati per il periodo natalizio

Cambiano gli orari di apertura dei bagni pubblici di piazza XX Settembre, nei fine settimana del periodo natalizio fino al 6 gennaio.Per venire incontro alle esigenze dei modenesi che frequentano il centro storico i bagni di Piazza XX, dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026, saranno aperti tutte le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

