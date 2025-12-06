Bagnara Calabra mostra pistola all’amico e lo ferisce accidentalmente arrestato

Un giovane è stato arrestato a Bagnara Calabra dopo aver ferito in modo grave un amico con un colpo d'arma da fuoco, esploso – secondo quanto riferito ai Carabinieri – in maniera accidentale mentre stava mostrando la pistola. Il proiettile ha colpito la vittima al volto, causandogli ferite talmente serie da richiedere il ricovero con prognosi riservata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Rientrato a casa, il giovane ferito aveva inizialmente raccontato ai familiari di essersi fatto male a seguito di una caduta, tentando così di nascondere la reale dinamica.

