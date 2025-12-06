Bagnara Calabra mostra pistola all’amico e lo ferisce accidentalmente arrestato

Dayitalianews.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ferimento e la prima versione dei fatti. Un giovane è stato arrestato a Bagnara Calabra dopo aver ferito in modo grave un amico con un colpo d’arma da fuoco, esploso – secondo quanto riferito ai Carabinieri – in maniera accidentale mentre stava mostrando la pistola. Il proiettile ha colpito la vittima al volto, causandogli ferite talmente serie da richiedere il ricovero con prognosi riservata al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Rientrato a casa, il giovane ferito aveva inizialmente raccontato ai familiari di essersi fatto male a seguito di una caduta, tentando così di nascondere la reale dinamica. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

bagnara calabra mostra pistola all8217amico e lo ferisce accidentalmente arrestato

© Dayitalianews.com - Bagnara Calabra, mostra pistola all’amico e lo ferisce accidentalmente, arrestato

Argomenti simili trattati di recente

bagnara calabra mostra pistolaMostra la pistola e gli parte un colpo, un giovane in terapia intensiva nel reggino: arrestato l’amico - Mostra la pistola e gli parte un colpo, un giovane in terapia intensiva nel reggino: arrestato l'amico. Riporta italpress.com

bagnara calabra mostra pistolaMostra pistola all'amico e lo ferisce accidentalmente, arrestato - Un giovane é stato arrestato a Bagnara Calabra, nel reggino, dopo che ha ferito gravemente un amico con un colpo partito accidentalmente, secondo la versione dei fatti fornita ai carabinieri, dalla ... Scrive msn.com

bagnara calabra mostra pistolaGiocano con la pistola, un ragazzo ferito gravemente al viso - Il giovane che aveva in possesso la rivoltella è stato arrestato dai carabinieri ... Scrive rainews.it

bagnara calabra mostra pistolaSpara un colpo di pistola per sbaglio e ferisce l’amico al volto: un arresto a Bagnara - I carabinieri di Reggio Calabria arrestano un uomo con l’accusa di detenzione di arma clandestina, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e lesioni personali gravissime. Da corrieredellacalabria.it

bagnara calabra mostra pistolaBagnara, giovane ferito al volto da un colpo di pistola accidentale. Arrestato l’amico - Al GOM la scoperta, un proiettile era conficcato nella zona cervicale ... Da citynow.it

bagnara calabra mostra pistolaReggio Calabria, ferisce amico con colpo di pistola accidentale: arrestato - (Lapresse) A Bagnara Calabra, nel Reggino, un giovane è stato gravemente ferito al volto da un colpo di pistola esploso accidentalmente da un ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Bagnara Calabra Mostra Pistola