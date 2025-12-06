Badminton l’Italia maschile inizia bene nelle qualificazioni agli Europei a squadre Eliminate le azzurre
Giornata in chiaroscuro per le Nazionali azzurre impegnate nelle qualificazioni agli Europei a squadre 2026 di badminton: la selezione femminile viene battuta anche dall’Estonia e dice addio al pass per la rassegna continentale, mentre la formazione maschile inizia al meglio il proprio cammino. A Tallinn, in Estonia, nell’ultima giornata del Gruppo 5, l’ Italia femminile cede alle padrone di casa estoni, che si impongono per 2-3 e staccano il pass per la rassegna continentale del prossimo febbraio. L’Estonia vince il girone da imbattuta davanti alla Spagna, seconda, all’Italia, terza, ed ai Paesi Bassi, quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dopo 25 anni sono tornati in Sicilia i Campionati Italiani Assoluti e Para Badminton giocati al PalaMangano di Palermo. L’intervista sarà inserita anche nel Settimanale del TGR di sabato prossimo. Qui il servizio del TGR Sicilia: https://www.rainews.it/tgr/sicilia/ - facebook.com Vai su Facebook
