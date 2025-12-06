Badminton l’Italia maschile cede alla Spagna ed è eliminata nelle qualificazioni agli Europei a squadre

Si chiude in maniera amara per l’ Italia maschile il cammino nelle qualificazioni agli Europei a squadre 2026 di badminton: a Baldoyle, in Irlanda, gli azzurri, nell’ultima giornata del Sottogruppo 2 del Gruppo 4, vengono rimontati e battuti dalla Spagna per 2-3, con la selezione iberica che accede alla finale del girone contro l’Irlanda che domani metterà in palio il pass per la rassegna continentale. Nel tie odierno l’Italia si porta in vantaggio con Fabio Caponio che approfitta del ritiro dello spagnolo Pablo Abian, giunto sullo score di 16-21 21-12 15-9 per l’azzurro, ma a seguire Enrico Baroni cede il passo ad Alvaro Leal, che vince per 21-23 21-8 17-21 e trova l’1-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

