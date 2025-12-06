Babbo Natale contro Nonno Gelo rissa da scontro tra civiltà in un supermercato in Azerbaijan

Uno vero e proprio scontro di civiltà a Baku, in Azerbaijan. Al supermercato è nato un violento conflitto tra il russo Nonno Gelo e l’occidentale Babbo Natale. È tutto avvenuto nel reparto ortofrutticolo e avrebbe come movente i confini delle rispettive sfere d’influenza. Le due figure natalizie hanno ingaggiato un duello fisico a suon di spintoni. Nella colluttazione è volata della frutta e un piccolo albero di Natale, in barba allo spirito della festa. Una guardia giurata ha cercato di fermare lo scontro ma è stata spinta via con rabbia dal contendente biancorosso. Fortunatamente, nessuno è rimasto gravemente ferito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Babbo Natale contro Nonno Gelo, rissa da scontro tra civiltà in un supermercato in Azerbaijan

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Colora e taglia la barba di Babbo Natale: https://drive.google.com/file/d/1i8ICRycQiylbhvJytJXta_nCp3kqHVtI/view?usp=drivesdk - facebook.com Vai su Facebook

Babbo Natale contro Nonno Gelo, rissa da scontro tra civiltà in un supermercato in Azerbaijan - Al supermercato è nato un violento conflitto tra il russo Nonno Gelo e l’occidentale Babbo Natale. Riporta ilfattoquotidiano.it

Il video pro-Cremlino e anti-Nato: il Babbo Natale occidentale abbattuto da quello russo - Nella clip, apparsa su canali Telegram che sostengono Mosca, si vede Nonno Gelo ordinare il lancio di un missile contro la slitta del ‘collega’, intento a portare in dono razzi con il simbolo ... Scrive lettera43.it

È giusto che i bambini credano a Babbo Natale? - Secondo gli psicologi, comunque, cercare di mantenere viva questa suggestiva tradizione è una piccola bugia innocente che permette ai più piccoli di vi ... bimbisaniebelli.it scrive

La dottoressa Soldini e la collezione di 3 mila Babbi Natale: «Il primo me lo regalò mio nonno da bambina» - C’è il Babbo ricco, perché vestito con pelli e pelliccia importato direttamente dalla Russia e quello che misura appena un centimetro racchiuso in un guscio di noce, quello jamaicano con i capelli ... Riporta bergamo.corriere.it

“Non perdonerò mai dei bugiardi traditori, vi odio”: bimba di 8 anni scopre la verità su Babbo Natale e sfoga la rabbia contro i genitori - Un papà ha raccontato a Newsweek la reazione inaspettata della figlia di 8 anni dopo ... Riporta ilfattoquotidiano.it

La vera storia di Babbo Natale, un vecchietto generoso che entra dai camini. O forse no? - Per molti bambini oggi è così, ma la sua storia è lunga e complessa e, come tutti ... rainews.it scrive