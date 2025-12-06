Azioni straordinarie Ora l' Ue pramia addirittura l' Albanese | Woman in Action 2025

Mentre in Italia si è accesa la discussione sull'opportunità di conferire, ed eventualmente revocare, la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, in Europa viene premiata nell'ambito del "Women of Europe Award" come "Woman in Action". Questo premio viene organizzato ogni anno dal 2016 dall'European Movement International con il sostegno della European Women's Lobby, la cui attività è co-finanziata nell'ambito del programma "Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori" (CERV) dell'Unione Europea. L'Emi è stata formalmente fondata il 25 ottobre 1948 a Bruxelles e la sua nascita è strettamente legata al Congresso dell'Aia del 1948 che diede l'impulso alla creazione del Consiglio d'Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

