Avviso Pubblico l’assessora Groppelli riconfermata vice presidente nazionale

L’assessora alla Cultura della Legalità Serena Groppelli è stata riconfermata, per il secondo anno consecutivo, vice presidente di Avviso Pubblico, nel corso dell’Assemblea nazionale tenutasi il 4 dicembre scorso a Verona.L’associazione, di cui fanno parte ad oggi oltre 600 enti – con una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Contenuti che potrebbero interessarti

AVVISO PUBBLICO – CO-PROGETTAZIONE INTERVENTI SAI MSNA 2026–2028 L’ Ambito Territoriale Br3 di Francavilla Fontana rende noto che è aperto l’Avviso Pubblico per l’individuazione di un Ente del Terzo Settore (ETS) con cui avviare una co-prog - facebook.com Vai su Facebook

Regione Toscana organizza un webinar informativo dedicato all’avviso pubblico “Mestieri del palcoscenico”. Giovedì 4 dicembre 2025, ore 14:30-16:00, online sulla piattaforma Zoom Iscriviti qui: mestieridelpalcoscenico.eventbrite.it Vai su X

Avviso Pubblico per la realizzazione di attività finalizzate alle celebrazioni giubilari. Annualità 2025 - Approvato Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la realizzazione di attività finalizzate al miglioramento dell’accoglienza dei pellegrini e dei luoghi di culto per ... Riporta regione.lazio.it

Avviso Pubblico “AllenaMente” Sostegno a progetti di Soggiorni sportivi-formativi per studenti - formativi per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado paritarie e statali o di ... Scrive regione.lazio.it

Avviso pubblico: progetti di turismo balneare inclusivo e accessibile a persone con disabilità - È stato approvato l’Avviso pubblico Manifestazione di interesse per progetti di turismo balneare inclusivo ed accessibile a persone con disabilità - regione.campania.it scrive

Avviso pubblico per la selezione di proposte progettuali per la realizzazione di percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici - La Direzione Generale per le Politiche culturali e il turismo, con il Decreto dirigenziale n. Riporta regione.campania.it