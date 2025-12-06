Avvertimento a Marwan Barghouti e a chi chiede di liberarlo
La prigionia assume forme differenti in Palestina: ci sono le botte e ci sono le intimidazioni. Difficile saperne di più quando la vittima è in isolamento totale da oltre due . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Campagna globale chiede la liberazione del leader palestinese Marwan Barghouti dalla prigione israeliana - Un’iniziativa mondiale è stata avviata per chiedere la liberazione della leader politico palestinese, Marwan Barghouti, che è stato rapito dal ... infopal.it scrive
Gaza, l’appello del figlio di Barghouti su La7: “Trump imponga a Netanyahu la liberazione di mio padre” - Con il fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas, cresce tra i palestinesi la domanda su chi possa guidarli verso l’indipendenza. Si legge su ilfattoquotidiano.it
Palestina, il figlio di Barghouti: "Mio padre brutalmente aggredito dalle guardie carcerarie israeliane" - Qassam Barghouti, figlio della figura politica palestinese e leader di Fatah Marwan Barghouti, ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata in cui gli veniva riferito che le guardie carcerarie israel ... Secondo globalist.it
Chi è Marwan Barghouti, il prigioniero palestinese che Israele non vuole rilasciare - Marwan Barghouti è considerato una delle più importanti figure politiche palestinesi attualmente in carcere. Segnala tg24.sky.it
La moglie di Barghouti chiede a Trump impegno per la sua liberazione - La moglie di Marwan Barghouti, il leader palestinese imprigionato in Israele dal 2002, ha chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di contribuire a ottenere la sua liberazione. Lo riporta ansa.it
Il primo video da anni del più importante leader palestinese - Gvir, ha pubblicato un video in cui parla con Marwan Barghouti, il più importante e popolare leader politico ... Lo riporta ilpost.it