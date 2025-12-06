Aviaria morto il primo umano al mondo affetto dal virus H5N5 | Monitoraggio attivo di chiunque sia stato a stretto contatto

Leggo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo caso umano al mondo di virus dell'influenza aviaria A(H5N5) è stato identificato negli Usa, ed è morto in ospedale. Primo caso umano L'annuncio viene. 🔗 Leggi su Leggo.it

aviaria morto il primo umano al mondo affetto dal virus h5n5 monitoraggio attivo di chiunque sia stato a stretto contatto

© Leggo.it - Aviaria, morto il primo umano al mondo affetto dal virus H5N5: «Monitoraggio attivo di chiunque sia stato a stretto contatto»

