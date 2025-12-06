Aviaria morto il primo umano al mondo affetto dal virus H5N5 | Monitoraggio attivo di chiunque sia stato a stretto contatto

Il primo caso umano al mondo di virus dell'influenza aviaria A(H5N5) è stato identificato negli Usa, ed è morto in ospedale. Primo caso umano L'annuncio viene. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Aviaria, morto il primo umano al mondo affetto dal virus H5N5: «Monitoraggio attivo di chiunque sia stato a stretto contatto»

Aviaria, morto il primo paziente umano al mondo affetto dal virus H5N5: «Monitoraggio attivo di chiunque sia stato a stretto contatto» - Il primo caso umano al mondo di virus dell'influenza aviaria A(H5N5) è stato identificato negli Usa, ed è morto in ospedale. Lo riporta leggo.it

Influenza aviaria, morto il primo caso umano di H5N5 - Un anziano residente nello stato di Washington è morto dopo aver contratto il virus dell’influenza aviaria H5N5, segnando il primo caso noto al mondo di infezione umana da questo ceppo. Come scrive livesicilia.it

Aviaria negli USA: il virus H5N5 causa un decesso inaspettato - Negli Stati Uniti un residente dello stato di Washington è morto dopo essere risultato positivo a un raro ceppo di influenza aviaria, l’H5N5, finora osservato solo negli animali. Si legge su quotidianpost.it

