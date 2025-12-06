Avevano rubato una sessantina di borse di lusso arrestati

La polizia di Stato individua e arresta i quattro autori di un furto di borse di lusso. I quattro, di passaggio a Trieste e alloggiati in un appartamento preso in affitto per l’occasione, avevano messo a segno, nella notte tra il 26 e 27 novembre, un furto in un negozio "Stile vintage luxury. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

