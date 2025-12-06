Aveva ceduto 11 kg di hashish 47enne condannato a 3 anni di reclusione

Ecodibergamo.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ARRESTO. A Vedrdellino, i carabinieri di Zingonia hanno arrestato l’uomo accusato di detenzione e spaccio di droga. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

aveva ceduto 11 kg di hashish 47enne condannato a 3 anni di reclusione

© Ecodibergamo.it - Aveva ceduto 11 kg di hashish, 47enne condannato a 3 anni di reclusione

Leggi anche questi approfondimenti

aveva ceduto 11 kgAveva ceduto 11 kg di hashish, 47enne condannato a 3 anni di reclusione - A Vedrdellino, i carabinieri di Zingonia hanno arrestato l’uomo accusato di detenzione e spaccio di droga. Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Aveva Ceduto 11 Kg