Avete visto quanto guadagna? Benigni torna in tv e scatena il caos | cachet da brividi

Ogni volta che Roberto Benigni approda in televisione, l'aria si fa elettrica, quasi come per il Festival di Sanremo. Le discussioni si accendono, le aspettative volano e le critiche non tardano ad arrivare, spesso concentrandosi su tutto tranne che sul cuore del suo messaggio. È successo con Dante, con i Dieci Comandamenti, con la Costituzione, e ora il copione si ripete per " Pietro – Un uomo nel vento ", il suo nuovo evento su Rai 1. Invece di celebrare il valore culturale dei suoi interventi, si finisce quasi sempre a parlare di numeri: le cifre del suo cachet, che catturano l'attenzione mediatica prima ancora che l'artista toscano possa incantare il pubblico.

