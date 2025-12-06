Avellino-Venezia quindicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Gli irpini cercano continuità sfruttando il fattore campo, mentre i lagunari puntano al vertice. Avellino-Venezia si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Partenio. AVELLINO-VENEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli irpini vivono un momento sereno che ha fatto dimenticare i fantasmi del recente passato. La squadra di Biancolino ha ottenuto un successo fondamentale in casa del Sudtirol allontanando la zona calda. Adesso l’obiettivo è sfruttare la spinta del proprio pubblico per giocarsela alla pari contro una big. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Avellino-Venezia, quindicesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

