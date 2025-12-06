Avellino locale multato per alcol a minorenni durante i controlli
Carabinieri intensificano i controlli sulla movida avellinese: sanzionato un locale per somministrazione di alcolici a tre minorenni. Controlli serrati sulla movida avellinese. Avellino, 6 dicembre 2025 – Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino per garantire che la movida cittadina si svolga in un contesto sicuro e rispettoso delle regole. I militari hanno intensificato i servizi di prevenzione e vigilanza, con particolare attenzione alla tutela dei minori e al rispetto delle norme igienico-sanitarie. Locale sanzionato per somministrazione di alcolici a minorenni. Nel corso dei controlli effettuati nel capoluogo, i Carabinieri della Compagnia di Avellino, insieme al personale dell’ASL, hanno ispezionato diversi esercizi pubblici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
