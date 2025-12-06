Turno numero 15 di Ligue1 che vede nel suo programma domenicale la sfida tra il fanalino di coda Auxerre e il Metz di Le Mignan. La squadra di Pelissier va avanti a piccoli passi e il secondo pareggio consecutivo riavvicina i diplomats alla zona salvezza. Manca la vittoria per rientrare definitivamente in corsa, soprattutto in casa dove i gol segnati sono appena 5 in 7 gare. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Auxerre-Metz (domenica 07 dicembre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici