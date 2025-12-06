Autostrada A26 chiusa tra Borgomanero e Arona

Ancora chiusure sulla A26. Autostrade per l'Italia comunica che per consentire interventi relativi al potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, sarà chiuso il tratto compreso tra Borgomanero e Arona, in entrambe le direzioni, dalle 22 di martedì 9 alle 6 di giovedì 10 dicembre. 🔗 Leggi su Novaratoday.it