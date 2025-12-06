Automotive con le gomme a terra Meloni e altri 5 leader Ue sollecitano Ursula | Aprire a ibride e bio-fuel

Mantenere le auto ibride anche dopo il 2035, ammettere a pieno titolo i biocarburanti. Più in generale, finirla “una volta per tutto con il dogmatismo ideologico” alla base del Green Deal che “ha messo in ginocchio interi settori produttivi”. Giorgia Meloni, proprio mentre la Commissione sta ultimando la revisione delle norme sullo stop alle auto a emissioni Co2, passa al contrattacco. Lo fa con una lettera indirizzata ai vertici Ue e firmata da altri 5 leader: il polacco Donald Tusk, l’ungherese Viktor Orban, lo slovacco Robert Fico, il ceco Petr Fiala, il bulgaro Rossen Jeliazkov. Una lunga lettera, nella quale si chiede un cambio di rotta definitivo sulla transizione, a cominciare dal settore automotive, per cui è necessario “rispettare pienamente il principio di neutralità tecnologica”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Automotive con le gomme a terra, Meloni e altri 5 leader Ue sollecitano Ursula: “Aprire a ibride e bio-fuel”

Leggi anche questi approfondimenti

CAMBIO GOMME + CHECK COMPLETO! Prenota il tuo appuntamento e rimetti la tua auto nelle condizioni migliori. Contattaci subito! WhatsApp: 079 41 26 573 ? Tel. 079 41 26 573 Via Monte Zebio 6 – 07100 Sassari (SS) www.xcenterautomotive. - facebook.com Vai su Facebook

Meloni e altri cinque leader scrivono a von der Leyen: «Bisogna aprire alle auto ibride e ai biocarburanti» - La visione è la medesima: deve essere il principio della neutralità tecnologica a guidare il nuovo piano sull’automotive ... Come scrive italiaoggi.it

Transizione energetica, Meloni e cinque leader Ue scendono in campo: "Aprire a auto ibride e biofuel". La lettera ai vertici - L'appello di Giorgia Meloni e i leader di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Ungheria in una lettera inviata ai vertici Ue ... Segnala msn.com

Automotive: Meloni spinge per la neutralità tecnologica e carburanti alternativi - Sull'automotive "abbiamo tenuto l'anticipo alla seconda parte del 2025 della revisione dell'intero regolamento sui veicoli leggeri. Secondo quotidiano.net

Meloni e cinque Paesi Ue a Bruxelles: "Sì ad auto ibride e biocarburanti" - La premier e i leader di Bulgaria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria chiedono di applicare il principio di neutralità tecnologica ... Secondo quattroruote.it

Automotive: Meloni, stop multe ad aziende costruttrici - Nel settore dell'automotive, "chiediamo la sospensione delle multe per le aziende costruttrici perché stanno già portando alla chiusura di molti stabilimenti e, nel medio periodo, ci poniamo ... Segnala ansa.it

***Automotive: Meloni, da Ue diversi correttivi ma si deve fare di piu' - "Il comparto automotive e' una delle grandi materie sulle quali Italia e Germania possono assolutamente fare la differenza, e' un comparto che piu' di altri ... Da ilsole24ore.com