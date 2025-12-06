Auto fuori strada sulla provinciale 56 a Vigoleno

Soccorsi in azione nella notte vicino a Vigoleno. Un'auto è uscita di strada lungo la strada provinciale 56. Alla guida una donna che fortunatamente è rimasta illesa. Sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza Pubblica Assistenza Valdarda e l'autoinfermieristica del 118 Fiorenzuola. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it