Autista dell' autobus maleducato

Scrive il segnalante:Come cittadino di Forlì prendo spesso i mezzi pubblici, soprattutto la linea 96a per Predappio. Un autista è molto maleducato non solo con la mia persona, ma ho notato specialmente con gli anziani. Tutte le volte l'ho visto guidare il bus sempre parlando al cellulare per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

