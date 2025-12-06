Almeno 12 case sono state danneggiate o distrutte da un incendio ha devastato una piccola zona costiera a nord di Sydney, in Australia. L’incendio è divampato a Koolewong, sulla costa centrale del New South Wales. Le riprese aeree hanno mostrato diverse case in fiamme mentre gli elicotteri dei vigili del fuoco cercavano di spegnere le fiamme. Non sono stati segnalati feriti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australia, incendi nei dintorni di Sydney invadono il centro abitato