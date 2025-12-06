Aule gelide infiltrazioni e secchi Studenti in piazza a Pistoia Poi l’incontro con le istituzioni

Pistoia, 6 dicembre 2025 – Contro le aule gelide, le infiltrazioni, i secchi nei corridoi per raccogliere l’acqua quando piove, il riscaldamento che non funziona, la didattica resa sempre più difficile dalle condizioni delle strutture scolastiche. Gli studenti e le studentesse di diversi istituti pistoiesi si sono dati appuntamento in piazza Duomo per protestare contro una situazione che in molti, ormai, definiscono insostenibile. Centinaia i ragazzi che nella mattina di venerdì hanno risposto all’appello dei rappresentanti e hanno aderito allo “sciopero statico” indetto per protestare contro le molte criticità delle scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aule gelide, infiltrazioni e secchi. Studenti in piazza a Pistoia. Poi l’incontro con le istituzioni

