Aule fredde e bagni impraticabili Lo sciopero degli studenti

Ilrestodelcarlino.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri mattina, un gruppo di studenti dell’ Isit Bassi Burgatti di Cento ha scioperato, non entrando a scuola al suonare della campanella delle 8, allo scopo di portare l’attenzione della dirigenza dell’istituto e dei centesi su alcuni temi a loro cari. Nella manifestazione, che si è svolta in un clima tranquillo, fatta eccezione per alcuni petardi fatti saltare da un ristrettissimo gruppo, subito individuato dai carabinieri, si è fatto portavoce uno dei quattro rappresentanti d’istituto, l’unico presente allo sciopero. "Abbiamo indetto questo sciopero per diversi motivi – spiega –. In primo luogo per segnalare la questione bar, ancora chiuso, e ancora non sostituito da un’alternativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

aule fredde e bagni impraticabili lo sciopero degli studenti

© Ilrestodelcarlino.it - "Aule fredde e bagni impraticabili". Lo sciopero degli studenti

News recenti che potrebbero piacerti

Aule fredde tra infissi rotti e termosifoni spenti: rientro a scuola dopo Natale da incubo per 1 studente su 2 - Un copione che si ripete ormai da anni, come testimonia l'annuale sondaggio condotto nei giorni scorsi dal ... fanpage.it scrive

Aule fredde, classi senza docenti, gite annullate: sciopero all'istituto Peano - Ancora studenti in sciopero per segnalare le cattive condizioni dell'edilizia scolastica e la difficoltà nella gestione della didattica: a decidere astenersi dalle lezioni sono stati alcuni studenti ... Si legge su rainews.it

Aule troppo fredde, protesta al liceo Cassini di Genova. Gli studenti: “Caldaia rotta da giorni impossibile fare lezione” - Genova – Oltre 500 studenti del liceo scientifico Cassini fuori dai portoni, ieri mattina, per protestare contro l’ennesima giornata al gelo. Come scrive ilsecoloxix.it

Aule fredde al liceo Bérard, didattica a distanza per 180 studenti - La settimana degli studenti del Bérard è iniziata con una brutta sorpresa: le aule del corridoio ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Aule Fredde Bagni Impraticabili