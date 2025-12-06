Ieri mattina, un gruppo di studenti dell’ Isit Bassi Burgatti di Cento ha scioperato, non entrando a scuola al suonare della campanella delle 8, allo scopo di portare l’attenzione della dirigenza dell’istituto e dei centesi su alcuni temi a loro cari. Nella manifestazione, che si è svolta in un clima tranquillo, fatta eccezione per alcuni petardi fatti saltare da un ristrettissimo gruppo, subito individuato dai carabinieri, si è fatto portavoce uno dei quattro rappresentanti d’istituto, l’unico presente allo sciopero. "Abbiamo indetto questo sciopero per diversi motivi – spiega –. In primo luogo per segnalare la questione bar, ancora chiuso, e ancora non sostituito da un’alternativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Aule fredde e bagni impraticabili". Lo sciopero degli studenti