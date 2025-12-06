Attacco nella notte sull’Ucraina la strategia del buio torna a colpire

Thesocialpost.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le sirene sono tornate a risuonare nel cuore della notte, mentre una nuova ondata di missili e droni ha investito l’Ucraina lasciando dietro di sé macerie, paura e una capitale semiparalizzata. L’aria di Kiev e delle città vicine è stata solcata per ore dal rumore degli Kinzhal, i vettori ipersonici che Mosca usa per colpire in profondità e spingere la popolazione verso i rifugi sotterranei. Le prime testimonianze parlano di un cielo segnato da lampi improvvisi e dell’odore acre degli incendi nelle aree industriali, mentre i treni venivano fermati e le squadre di emergenza correvano tra i relitti delle strutture colpite. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

attacco nella notte sull8217ucraina la strategia del buio torna a colpire

© Thesocialpost.it - Attacco nella notte sull’Ucraina, la strategia del buio torna a colpire

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gasperini e la soluzione in due mosse per l’attacco fragile: svelata la strategia dell’allenatore - La classifica continua a sorridere, ma dietro le vittorie e la solidità difensiva c’è un campanello d’allarme che a Trigoria non viene sottovalutato: l’attacco segna troppo poco. Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Attacco Notte Sull8217ucraina Strategia