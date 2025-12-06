Attacco aereo russo in Ucraina diversi feriti e incendi a Kiev | oggi i nuovi negoziati a Miami

L'attacco di questa notte non avrebbe provocato morti, almeno secondo il bilancio attuale. Sarebbero una decina i feriti su tutto il territorio, tra cui due donne colpite da schegge e un bambino di 11 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Attacco aereo russo in Ucraina, diversi feriti e incendi a Kiev: oggi i nuovi negoziati a Miami

Contenuti che potrebbero interessarti

Sul terreno, la tensione resta altissima. Nella capitale ucraina un raid aereo russo, avvenuto nelle prime ore di sabato 29 novembre, ha provocato una vittima e undici feriti, confermando la fragilità della situazione - facebook.com Vai su Facebook

Guerra ucraina, attacco russo sulla regione di Kiev con missili ipersonici Kinzhal e droni: colpite infrastrutture - Guerra Ucraina, oggi nuovi colloqui a Miami con la delegazione di Kiev. ilmattino.it scrive

Guerra Ucraina Russia, missili su Kiev: feriti. Trump: "Europa rischia cancellazione" LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, missili su Kiev: feriti. Scrive tg24.sky.it

Missili ipersonici russi e droni su Kiev e altre città: danni e feriti - Massiccio attacco di Mosca nella notte: colpite centrali elettriche e altre infrastrutture. Riporta today.it

Ucraina, maxi attacco in Russia: distrutta la fabbrica di caccia Beriev e l'aereo per i test delle armi laser A-60 - Nella notte le forze militari dell'Ucraina si sono abbattute in Russia sulle regioni di Krasnador e Rostov, nell'area ... Lo riporta msn.com

Esplosioni sullo skyline di Kiev mentre la Russia lancia un attacco aereo sull'Ucraina - Sette persone sono morte martedì (25 novembre), quando le forze russe hanno lanciato una raffica di droni e missili ... Secondo msn.com

Ucraina, attacco russo su Kiev nella notte: almeno 6 i morti - La devastazione di droni e missili contro la capitale Nel quartiere Svyatoshynskyi di Kiev, a seguito di un attacco russo, secondo i dati ... Secondo notizie.tiscali.it